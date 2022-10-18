Детали утренних взрывов в Харькове
К счастью, никто из гражданского населения не пострадал. Однако информацию еще уточняют.
К теме На Житомирщине – взрывы: россияне атаковали объект энергообеспечения
Эксперты работают в Новобаварском, Основянском и Слободском районах.
Заметим, две серии взрывов в Харькове прогремели за 5 минут. Под удар попал район одного из промышленных предприятий. Из-за обстрелов временно остановили движение метрополитена.
Какая ситуация в Харьковской области
За сутки россияне обстреливали из танков, минометов и ствольной реактивной артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Известно, что ранения получили 3 мужчин в возрасте 64 – 74 года.
Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте: видео