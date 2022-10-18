Детали утренних взрывов в Харькове

К счастью, никто из гражданского населения не пострадал. Однако информацию еще уточняют.

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18 октября около 08:30 враг запустил по Харькову из российского Белгорода 8 ракет. Предварительно пострадавших нет. Информация уточняется, профильные службы производят обследование,

– сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Эксперты работают в Новобаварском, Основянском и Слободском районах.

Заметим, две серии взрывов в Харькове прогремели за 5 минут. Под удар попал район одного из промышленных предприятий. Из-за обстрелов временно остановили движение метрополитена.

Какая ситуация в Харьковской области

За сутки россияне обстреливали из танков, минометов и ствольной реактивной артиллерии населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов. Известно, что ранения получили 3 мужчин в возрасте 64 – 74 года.

Обратите внимание! Утром 18 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких городах Украины. Попадания были в Житомире, Киеве и Днепре. Известно, что в небе над Черниговом силам ПВО удалось сбить ракету.

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