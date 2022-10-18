Деталі ранкових вибухів у Харкові
На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав. Однак інформацію ще уточнюють.
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Експерти працюють в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах.
Зауважимо, дві серії вибухів у Харкові прогриміли за 5 хвилин. Під удар потрапив район одного з промислових підприємств. Через обстріли тимчасово зупинили рух метрополітену.
Яка ситуація в Харківській області
Упродовж доби росіяни обстрілювали з танків, мінометів та ствольної реактивної артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Відомо, що поранень зазнали 3 чоловіків віком 64 – 74 роки.
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