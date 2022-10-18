Деталі ранкових вибухів у Харкові

На щастя, ніхто з цивільного населення не постраждав. Однак інформацію ще уточнюють.

До теми На Житомирщині – вибухи: росіяни атакували об'єкт енергозабезпечення

18 жовтня близько 08:30 ворог запустив по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет. Попередньо, постраждалих немає. Інформація уточнюється, профільні служби проводять обстеження,

– повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Експерти працюють в Новобаварському, Основ'янському та Слобідському районах.

Зауважимо, дві серії вибухів у Харкові прогриміли за 5 хвилин. Під удар потрапив район одного з промислових підприємств. Через обстріли тимчасово зупинили рух метрополітену.

Яка ситуація в Харківській області

Упродовж доби росіяни обстрілювали з танків, мінометів та ствольної реактивної артилерії населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. Відомо, що поранень зазнали 3 чоловіків віком 64 – 74 роки.

Зверніть увагу! Зранку 18 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури одразу в кількох містах України. Влучання були у Житомирі, Києві та Дніпрі. Відомо, що в небі над Черніговом силам ППО вдалося збити ракету.

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