Про це повідомляють російські телеграм-канали, посилаючись на губернатора області В'ячеслава Гладкова. За його словами, постраждав один чоловік.

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Чому довелося частково зупинити рух поїздів

Губернатор Бєлгородської області заявив, що в одному з сіл регіону стався приліт по залізничній станції. Унаслідок цього довелося частково призупинити рух поїздів, що їхали у сторону селища.

Один чоловік отримав осколкові поранення ніг. В'ячеслав Гладков додав, що через обстріл було пошкоджено контактну мережу залізничних шляхів, проте інших видимих руйнувань немає.

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Харківщину обстрілюють з Бєлгорода

Відстань між містами всього 80 кілометрів. Тому окупантам дуже зручно обстрілювати Харківську область з Бєлгорода.

Часом трапляється, що у росіян щось не виходить і ракети падають на їхню ж територію, не встигнувши долетіти до України. У такому випадку, пропагандисти починають волати про "атаку ЗСУ".

У той час, коли у регіон летить "бавовна" і місцеві жителі чують у Бєлгороді "хлопки", російські ЗМІ навпаки пишуть про роботу ППО. Влада переконує своїх громадян, що "усе йде по плану" і "нічого не сталося".

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