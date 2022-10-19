Як сказав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські міста, які мали б бути під захистом ППО, страждають від бавовни.

Важливо Харків'яни можуть спостерігати, як росіяни самі себе обстрілюють у Бєлгородській області

Так, Бєлгородська область частково залишилася без електрики та водопостачання. Щось влучило в інфраструктурний об'єкт. У тимчасово окупованому Криму в селищі Іванкове біля Севастополя на подвір'я впав невідомий безпілотник, наче збитий ППО.

Здається, отой Суровікін коли казав про "неприємні рішення" мав на увазі блекаут Росії задля підвищення бойового духу? Ну не могли ж ЗСУ, які, за словами окупантів, не мають чим пробити саму надійну у світі систему ППО Росії,

– сказав Андрющенко.

Додамо, що за певний час електропостачання в Бєлгороді відновили. Однак питання залишається відкритим: якщо росіяни мають "таку потужну ППО", то чому виникли проблеми?

Варто зауважити, що у Бєлгородській області все частіше стає "бавовняно". Так, днями через обстріл однієї з залізничних підстанцій частково зупинили курсування поїздів. А 16 жовтня у Бєлгороді вкотре пролунали вибухи. Пропагандисти, як завжди, кажуть, що в місті працює ППО.

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