Про це під час брифінгу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляє 24 канал. Вона наголосила, що ЗСУ та спецслужби охороняють українську землю та дотримуються всіх міжнародних конвенцій.

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Маляр зазначила, що російській пропаганді потрібно готувати підґрунтя для того, щоб якимось чином виправдати програші та помилковість вторгнення в Україну.

Фактично вони намагаються дискредитувати Україну на міжнародному рівні. Тобто вони висвітлюють Україну як ненадійного партнера і намагаються вигадувати фейки про нібито нашу роботу на їхній території для того, щоб позбавити Україну можливості отримувати зброю за кордоном,

– пояснила заступниця міністра.

Зауважимо, що нещодавно Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі Бєлгородської області. Проте за словами радника Офісу Президента Олексія Арестовича, ця "бавовна" пов'язана з курінням в недозволених місцях.

Він наголосив, що українська сторона не стріляє по території Росії. Окрім цього, багато російських військових перетинають кордон з Україною й можуть зробити все, що завгодно – влаштувати пожежу, почати стрілянину тощо.

Кількома днями раніше російська ракета впала на багатоповерхівку в Бєлгороді, зруйнувавши верхній поверх. Пропагандисти традиційно звинуватили в усьому Україну. Проте вони, мабуть, забули, що власноруч опублікували в мережі неспростовні докази своєї причетності.

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