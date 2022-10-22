Так, противотанковые треугольники уже устанавливают на территории государства-агрессора. Об этом пишут российские СМИ.

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Российские захватчики строят "защитную линию" недалеко от границы с Украиной

Соответствующие фото противотанковых треугольников обнародовал губернатор Вечеслав Гладков. Прихвостень Путина заявил, что в Белгородской области начали устанавливать "защитные сооружения".

В Белгородской области устанавливают защитные треугольники / Фото из российских телеграм-каналов

Также российские СМИ сообщили, что Евгений Пригожин из ЧВК "Вагнер" призвал россиян строить защитные линии на приграничных территориях.

Такие же "защитные" конструкции оккупанты возводят в Луганской области

Интересно, что похожие конструкции "вагнеровцы" устанавливают и в Луганской области. В частности, возле города Горное возвели противотанковые полосы. Соответствующие фото показала компания Maxar Technologies.

Основа укрепления на Луганщине – четыре ряда пирамид из цемента. За ними расположен большой ров. Кстати, российские пропагандисты заявляли, что подобная линия обороны якобы помешает украинским защитникам прорваться.

Впрочем, сейчас "вагнеровцы" застроили только 1,6 километра территории. Так что "высококлассные оборонительные сооружения" наши воины без проблем могут просто объехать. К слову, оппозиционные издания России сомневаются в эффективности защитных сооружений. Детальнее об этом читайте по ссылке в материале 24 канала.

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Почему в Белгороде "паники нет" паникуют не на шутку

Вечером 21 октября телеграм-каналы Белгорода сообщили о масштабном пожаре . Уже традиционно написали, что "под Белгородом что-то случилось". Жители начали жаловаться на перебои с электричеством и коротко прокомментировали ситуацию так: "Капец".

сообщили о масштабном пожаре Кстати, в этой области все чаще цветет "хлопок". Было громко и 20 октября. Перед этим горела электростанция.

Кстати, харьковчане часто могут наблюдать, как в Белгородской области россияне сами себя обстреливают . Ракеты, запускаемые армией Путина, по "странному" стечению обстоятельств падают на территории России.