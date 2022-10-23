Як зазначають в Інституті з вивчення війни, Євгєній Прігожин продовжує створювати розбіжності в уряді Росії. Демонстрацією цього є так звана "лінія Вагнера" – фортифікаційні споруди на північному сході України. І вони, кажуть укладачі звіту, не відповідають наративам про хід війни, які поступають з Кремля.

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Прігожин звинувачує "бюрократів-ворогів"

Російські телеграм-канали, які пов'язані з самим Прігожиним і "Вагнером" уже почали бідкатися. Мовляв, регіональні чиновники призупинили розширення укріплень "лінії Вагнера". Зауважимо, що вона проходить за лінією зіткнення у Луганській і Донецькій областях, а також у Бєлгородській області Росії.

Прігожин уже знайшов винних у цьому. За його словами, гальмує процес російська бюрократія, чиновників якої він назвав "бюрократами-ворогами". Мовляв, така поведінка "прямо виступає проти інтересів населення". Ба більше, не захищає його від буцімто можливої загрози.

Кремль неодноразово критикували

В Інституті з вивчення війни зауважили, що російська націоналістична спільнота неодноразово критикувала Кремль. Його звинувачували у тому, що він не може захистити кордон Бєлгородської області, в якій постійно щось відбувається. Тож Прігожин, можливо, намагається задовольнити російських націоналістів.

Натомість у Кремлі можуть спробувати зберегти свої обмежені рамки війни. Це, власне, й обурюватиме критиків ще більше. Адже росіян не припиняє турбувати ситуація довкола безпеки Бєлгородської області, яка межує з Україною.

Водночас телеграм-канали, пов'язані з Прігожиним поширюють й іншу інформацію. Раніше вони повідомляли про розкол у колах Кремля. У ньому чиновники поділилися умовно на два табори:

тих, хто не хоче продовжувати війну через особисті інтереси;

та тих, хто виступає за цілковиту перемогу Росії.

"Лінії Вагнера" продовжують рости

Нагадаємо, що у Бєлгородській області дійсно панікують. Там уже встановлюють протитанкові перешкоди, щоб буцімто уникнути наступу ЗСУ. Але всі ми чудово знаємо, що нам потрібно відвоювати свої території, а не захоплювати чужі.

Ці ж перешкоди, які і називаються "лінією Вагнера", зафіксували також на Луганщині. На супутникових знімках видно, що вони розтягнулися біля Гірського.

Зауважимо, що першу частину траншеї викопали 25 вересня, а другу – між 5 вересня та 5 жовтня.

Раніше у ГУР МО повідомили, що у війні проти України беруть участь понад 8 тисяч найманців ПВК "Вагнер". Зауважимо, що більшість із них – колишні ув'язнені.

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