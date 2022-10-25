Об этом в телемарафоне "Единые новости" сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Он предполагает, что россияне видят сакральный смысл в восторге Бахмута.

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Есть несколько причин, почему захватчики вцепились в Бахмут.

Спикер Сергей Череватый считает, что для россиян чрезвычайно важно завоевать какие-то территории на Донетчине. Их президент Владимир Путин приказал оккупантам захватить весь Донбасс.

В то время, когда стало ясно, что такого развития событий ни за что не будет, россияне начали хвататься хотя бы за маленькую возможность закрепиться в регионе. Кроме того, Череватый заметил, что именно там сейчас воюют вагнеровцы.

По его мнению, у Пригожина выгода от войны в Украине. Стоит отметить, что владелец ПИК "Вагнера" пытается поддержать Россию в боевых действиях, особенно вокруг Бахмута.

Он стремится подготовить для себя основу, чтобы удерживать выгодную позицию, когда власть в России изменится. К тому же, Пригожин использует войну для своей информационной кампании.

В соцсетях часто заявляют, что он, едва ли не единственный "эффективный воин" рядом с Кадыровым на поле боя. Конечно, пропагандисты приписывают Пригожину и русскому войску больше побед у Бахмута, чем у них.

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Бахмут – не главная цель россиян: Пригожин и Гиркин хотят выйти на Славянск

Сергей Череватый добавляет, что еще одной причиной такой бесшабашности в Бахмуте может быть то, что террорист Гиркин хочет присоединиться к Пригожину. Тогда понятно, что для этой компании Бахмут является путем, выводящим на Славянск и Краматорск.

Гиркин и Славянск – это как раз те триггеры, которые повлекли за собой кровавую бойню на Донбассе. Возможно, это для них определенная сакральность. Они хотят показать, что для них не все потеряно,

– заключает спикер.

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Евгений Пригожин вербует российских заключенных на войну в Украине

Военный обозреватель Денис Попович высказал 24 канала свое мнение по поводу того, почему Пригожин пытается завербовать российских заключенных на войну в Украине. Он считает, что владелец ППК "Вагнера" преследует, прежде всего, собственные интересы, а не российские.

В частности, Евгений Пригожин анонсировал образование "народного ополчения" в Белгородской области. Он готовит собственную, альтернативную путинскую, армию, отмечает эксперт.

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