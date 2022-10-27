У Генштабі ЗСУ звітують, що Росія надалі намагається утримати тимчасово захоплені території та зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони. Крім того, ворог не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

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ЗСУ відбили атаки ворога

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаку окупантів в районі Білогорівки, що в Луганській області. Також наші воїни відбили атаки Росії на Донеччині в районі населених пунктів Бахмут, Іванград, Соледар, Майорськ, Красногорівка та Мар'їнка.

Ворог наступає на Бахмутському та Авдіївському напрямках: карта

ЗСУ знову знищили "Алігатор"

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів, унаслідок чого підтверджено ураження району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та зенітного ракетного комплексу.

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер Ка-52, ракету Х-59 та 17 ударних БпЛА ворога.

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Воїни ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 8 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 3 склади з боєприпасами та 6 інших важливих військових об'єктів противника.

Гелікоптер ворога знищили на Херсонщині, де триває наступ ЗСУ: карта

Ворог обладнує позиції на лівому березі Дніпра

У Генштабі ЗСУ повідомляються, що ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення. Також противник здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро. Крім того, ворог активно веде повітряну розвідку.

Протягом минулої доби противник здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку – з території Росії, із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам'янка, Красне та Стариця;

на Куп'янському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка та Фиголівка;

на Лиманському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Греківка, Дружелюбівка, Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське, Верхньокам'янське та Зарічне;

Ворог обстрілює позиції ЗСУ вздовж лінії зіткнення: карта

на Бахмутському напрямку – з танків та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк, Яковлівка, Зеленопілля та Озарянівка;

на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Мар'їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Олександропіль та Новокалинове.

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На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Дорожнянка, Малинівка, Новоукраїнка, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне, Ольгівське та Білогір'я.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що неподалік з лінією зіткнення. Від вогню ворожої реактивної артилерії постраждав Нікополь.

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