За добу підрозділи Сил оборони відбили відразу 13 атак ворога на Донбасі. У Луганській області українські воїни відбили атаки противника в районах населених пунктів Андріївка та Білогорівка.

До речі ЗСУ знищили 2 склади з боєприпасами та ангар з ворожою технікою: головне про бої на Півдні

ЗСУ відбили 11 атак на Донеччині

У Донецькій області ворог, вочевидь, атакував більшими силами. Наші воїни відбили атаки окупантів біля 11 населених пунктів, а зокрема: Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар'їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка.

Ворог наступає на Бахмутському напрямку: карта

Росія вже декілька місяців без успіху намагається захопити Бахмут, зазначаючи шалених втрат. Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що на Бахмутському напряму з російського боку вже налічується близько 8 тисяч загиблих військових.

ЗСУ знищили 2 гелікоптери Ка-52 та один штурмовик Су-25

Крім того, в Генштабі ЗСУ повідомили, що авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 29 ударів по окупантах.

Унаслідок авіаударів підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 опорних пунктів та 5 позицій зенітних ракетних комплексів.

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Також підрозділи протиповітряної оборони збили 2 ворожих гелікоптери Ка-52 та один штурмовик Су-25.

Зверніть увагу. 27 жовтня про збиття російського гелікоптера Ка-52 й штурмовика повідомляли Повітряні сили ЗСУ. Гелікоптер збили на Херсонщині, а винищувач знищили на Півдні.

Українські ракетні війська і артилерія уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 1 склад з боєприпасами противника.

ЗСУ проводять контрнаступ на Херсонщині: карта

Окупанти ведуть вогонь вздовж лінії зіткнення

Російські окупанти продовжують обстрілювати позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, а також здійснювати фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема, на лівому березі річки Дніпро. Також ворог активно веде повітряну розвідку.

Російські військові здійснювали обстріли:

на Сіверському та Слобожанському напрямках – з території Росії із використанням артилерії різних типів у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Водолаги, Гірки, Писарівка і Рижівка Сумської області та Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Харківської області;

на Куп'янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро-Іванівка Харківської області; Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка і Невське на Луганщині;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам'янське, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар'їнки, Невельського, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області.

Окупанти ведуть вогонь вздовж лінії зіткнення: карта

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах 15 населених пунктів. Серед них – Білогір'я, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорізької області та Вугледар, Новосілка, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Зверніть увагу. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Водночас загроза відновлення наступу російської армії на північному фронті зростає. Діяльність російських і білоруських збройних сил на території Білорусі вказують на системну підготовку до ескалації.

Варте уваги – окупанти можуть здійснити теракти під час відступу з Півдня: дивіться відео