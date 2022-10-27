Діяльність російських і білоруських Збройних Сил на території Білорусі вказують на системну підготовку до ескалації. Про це на брифінгу наголосив заступник начальника Генштабу Олексій Громов, повідомляє 24 канал.

​До речі Чи слід очікувати розширення мобілізації в Україні: у Генштабі дали остаточну відповідь

Що відбувається в Білорусі

За наявною інформацією, офіцери ЗС Росії беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Білорусі. Загалом планується оцінка приведення у бойову готовність під виглядом тренувань.

За словами Олексія Громова, на території Білорусі тривають приховані військові заходи: переміщення особового складу, озброєння та військової техніки, військові маневри, відновлення та облаштування нових об’єктів військової інфраструктури.

Все це поєднується із публічними сигналами Білорусі про те, що вона не має наміру нападати на Україну.

Постійні зустрічі військово-політичного керівництва Білорусі з представниками робочих колективів формують образ ворога,

– додав Громов.

Чи варто боятись нападу з боку Білорусі: думка експертів

Начальник ГУР Кирило Буданов прокоментував нові дані про загрозу з Білорусі. Він зазначив, що загроза з боку Білорусі потенційно є. Проте наразі нема ніяких ознак того, що в Білорусі створюють ударні угруповання.

Експерт Олег Жданов розповів, чи може російське угруповання в Білорусі скинути Лукашенка і тоді піти в наступ на Україну. За його словами, після формування союзного угруповання військ Лукашенко стане абсолютно непотрібним.

Політичний і економічний експерт Валерій Клочок припустив, чи може Лукашенко зібрати достатньо війська та техніки для наступу на Україну. Водночас Клочок не виключає існування загрози для України з боку Білорусі.

Представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів, за яких умов може відбутися новий наступ з Білорусі та чи варто бути напоготові. Адже українці непокояться, чи може загрожувати новий наступ з північного напрямку.

Цікаво – Показали, як "модернізують" військову техніку у Білорусі: дивіться відео