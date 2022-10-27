В Україні не планують збільшувати темпи мобілізації. Про це на брифінгу заявив заступник начальника Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє 24 канал.
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Як проходить мобілізація в Україні
За словами Громова, мобілізація в Україні відбувається планово. Щомісяця призиваються військовозобов'язані на доукомплектування чи формування нових військових структур відповідно до обстановки на фронті та рішень керівництва країни.
Суттєвого збільшення, активізації у проведенні мобілізації немає,
– наголосив він.
Мобілізація в Україні: основні моменти
- Начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Максимів пояснив, для чого порушникам комендантської години вручають повістки. За його словами, є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок.
- Згідно з законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію організації, державні установи та підприємства можуть бронювати своїх працівників. Наразі це можливо на 6 місяців.
- Строки служби під час воєнного стану залежать від декількох факторів. Зокрема, під час війни мобілізовані несуть службу або до закінчення особливого періоду – війни, або до оголошення відповідного рішення про демобілізацію.
- Адвокат Кирило Казак розповів, що робити, коли повістка прийшла за місцем вашої праці. Адже закон дозволяє вручати військовозобов'язаним повістки на роботі.
- Чоловіки призовного віку під час воєнного стану не можуть виїжджати за кордон, але є винятки. Проте обмежено придатні до військової служби не можуть перетинати кордон. Таких людей можуть призвати на службу під час мобілізації, щоб служити в тилу.
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