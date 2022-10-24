Начальником Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки Юрієм Максимів пояснив, для чого порушникам комендантської години вручають повістки.

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Під час комендантської години виявляють чоловіків, які взагалі не стоять на обліку

Максимів розповів, що ще під час такого першого рейду виявилось, що в Україні є багато громадян, які не лише порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок.

Я поясню, для чого вони (рейди – 24 канал) проводяться. Це спільні дії поліції з підрозділами охорони наших центрів комплектування з метою дотримання громадянами вимог комендантської години. Коли відбувся перший рейд, ми зрозуміли, що є багато громадян, які порушують не тільки вимоги комендантської години, а й вимоги законодавства про військову службу та військовий обов’язок,

– сказав він.

Полковник розповів, що під час таких рейдів часто виявляють громадян, які не перебували на військовому обліку й не з'являлись у військкомати після оповіщення.

Він також додав, що жодних заборон щодо місця вручення повісток в Україні немає. У законодавстві не прописано, що оповіщення можливе лише за певним місцем проживання чи роботи.

У яких випадках можна відмовитись від повістки

Якщо у повістці вказані неправильні дані, від неї можна відмовитись. Також її можна відмовитись приймати, якщо папірець вручає неуповноважена для цього особа.

Зауважте, що у повістці повинна стояти печатка військкомату або підпис військового комісара. Якщо цього немає – повістку також можна не забирати й відповідальності за відмову від повістки не буде.

Після відмови та складання акту, справу передають на розгляд керівникам центру комплектування. Якщо ж військовозобов'язаний схитрував та порушив правила військового обліку, з нього можуть стягнути штраф від 850 до 1 700 гривень.

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