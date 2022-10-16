Важливо зазначити, що отримання повістки не обов'язково означає негайне відправлення на фронт. Про те, що таке повістка, хто і де її може вручати, читайте далі.

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Що варто знати про повістки військовозобов'язаним

Одразу варто наголосити, що вручення повістки не є мобілізацією. Це означає, що той, хто її одержав, має з'явитися в зазначений час і дату до територіального центру комплектування для проходження військово-лікарської комісії.

Комісія перевірить придатність громадянина до служби, а також звірить дані про нього. Правозахисниця Вікторія Тютюнникова 11 липня в ефірі єдиного телемарафону розповіла українцям, які є види повісток.

4 види військових повісток

Повістка для уточнення облікових даних. Передбачає збір особистих контактів, інформацію про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи або навчання. Після уточнення цих даних громадянина можуть звільнити від призову або дати відстрочку.

Передбачає збір особистих контактів, інформацію про стан здоров’я, склад сім’ї, місце роботи або навчання. Після уточнення цих даних громадянина можуть звільнити від призову або дати відстрочку. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. На комісії перевірятимуть стан здоров'я громадянина, щоб зрозуміти, чи можна йому воювати.

На комісії перевірятимуть стан здоров'я громадянина, щоб зрозуміти, чи можна йому воювати. Призов на строкову військову службу. Такий вид повістки означає, що у зазначений в документі час, її отримувач має з'явитися у призовну дільницю. Ігнорування цього повідомлення буде трактуватися, як "ухилення від призову", за яке передбачена кримінальна відповідальність.

Такий вид повістки означає, що у зазначений в документі час, її отримувач має з'явитися у призовну дільницю. Ігнорування цього повідомлення буде трактуватися, як "ухилення від призову", за яке передбачена кримінальна відповідальність. Мобілізаційне розпорядження. Означає, що впродовж 24 годин після отримання повістки, необхідно з'явитися у збірному пункті.

Вручати повістку можуть:

представники органів місцевого самоврядування,

співробітники СБУ,

працівники військкоматів.

Вікторія Тютюнникова також зауважує, що повістку має право видати керівник підприємства, організації чи навчального закладу. Натомість співробітники поліції таких повноважень не мають.

Чи законно вручати повістки на вулицях

Адвокатка Тетяна Козаченко розповіла "Суспільному" про те, де можуть видати повістку. За її словами, у законодавстві вказано лише те, що документ необхідно вручити особисто.

Це означає, що повістка може бути вручена в будь-який час доби в будь-якому місці,

– пояснює адвокатка.

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При отриманні повістки важливо добре перевірити всі вказані дані

Отриману повістку слід уважно перечитати. Важливо, щоб вона була заповнена і підписана начальником територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У повістці має бути зазначено:

прізвище, ім’я та по батькові отримувача;

адреса проживання;

реквізити розпорядження та адреса територіального центру комплектування;

вид повістки;

перелік документів, які необхідно взяти з собою.

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Які покарання передбачені за ігнорування повісток

Якщо людина не з'явилася до центру комплектування, отримавши повістку для уточнення облікових даних або на проходження військово-лікарської комісії, вона платитиме адміністративний штраф. Мовиться про стягнення у розмірі 1700-3400 гривень або ж, у разі повторної неявки, – 3400-8500 гривень.

Ігнорування двох інших видів повісток розцінюється, як "ухилянство", кажуть правозахисниці. За це передбачене позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

У яких випадках можна не прийти до пункту комплектування

Поважною причиною для неявки в пункт комплектування у визначений термін є смерть близького родича чи дружини. Також сюди відносяться стихійні лиха чи хвороба призовника. Важливо, щоб ці причини були документально підтверджені.

Чоловіки-переселенці зобов'язані впродовж 7 робочих днів стати на облік за місцем тимчасового проживання. Мовиться про громадян призовного віку.

Вікторія Тютюнникова наголошує, що прийти у військкомат безкарно можна і після закінчення 7-денного терміну. Головне, щоб до цього часу вам не вручили повістку.

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