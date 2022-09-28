Слід пам'ятати, що повістка – важливий документ. І якщо ви ставите на ній підпис, то таким чином погоджуєтеся з тим, що у ній вказано. Тож слід уважно ознайомлюватися зі вмістом запрошення, виданого під час загальної мобілізації.

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Якою має бути повістка

Почнімо з найпростішого – зовнішнього вигляду повістки. По суті, це невеликий документ. Але найважливішою є не так його форма, як вміст. У ньому має бути:

ваше прізвище, ім'я та по батькові вгорі;

припис, у якому йдеться про необхідність з'явитися у певному ТЦК;

підпис військового комісара з печаткою;

ваш підпис, який ви залишаєте внизу, якщо повістка заповнена правильно й у вас не має заперечень.

Вкотре наголосимо, що уніфікації щодо зовнішнього вигляду повісток немає. Вони можуть відрізнятися як папером, на яких надруковані, так і подачею. Наприклад, особі можуть запропонувати з'явитися у військовому комісаріаті. Інші ж повістки буквально наказують. Усе залежить від їхніх укладачів. Головне, щоб не було помилок у пунктах, про які ми сказали вище.

Зауважимо, що не всі проходять службу на фронті. Є й ті, хто може залишитися на місці реєстрації. Але для цього потрібно входити до однієї з категорій, про які ми розповімо далі.

Хто може служити за місцем проживання

У цьому випадку адвокат Ростислав Кравець послався на статтю 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". У ній йдеться про те, що є певні категорії людей, які можуть проходити службу за місцем проживання. Мовиться у ньому про тих, хто узагалі не мав би воювати, але може це робити за власним бажанням. Це:

люди з інвалідністю,

багатодітні батьки,

або ті, що мають дітей-інвалідів.

Водночас, зауважив адвокат, цього правила часто не дотримуються. Якщо вас відправили на службу до іншої області, хоч ви маєте право її і не покидати, то варто звернутися до командира частини. На його ім'я слід написати рапорт, у якому вказати, що згідно з законом ви маєте служити у тому регіоні, де зареєстровані. В такому випадку вас мають перевести назад.

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