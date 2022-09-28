Следует помнить, что повестка – важный документ. И если вы ставите на ней подпись, то таким образом соглашаетесь с тем, что в ней указано. Поэтому следует внимательно ознакомляться с содержанием приглашения, выданного во время всеобщей мобилизации.

Читайте также Какие документы должен представить многодетный отец на границе: разъяснение ГПСУ

Какой должна быть повестка

Начнем с самого простого – внешнего вида повестки. По сути, это небольшой документ. Но самым важным является не столько его форма, сколько содержимое. В нем должно быть:

ваша фамилия, имя и отчество вверху;

предписание, в котором говорится о необходимости появиться в определенном ТЦК;

подпись военного комиссара с печатью;

ваша подпись, которую вы оставляете внизу, если повестка заполнена правильно и у вас нет возражений.

В очередной раз подчеркнем, что унификации по внешнему виду повесток нет. Они могут отличаться как бумагой, на которых напечатаны, так и подачей. Например, лицу могут предложить появиться в военном комиссариате. Другие же повестки буквально приказывают. Все зависит от их составителей. Главное, чтобы не было ошибок в пунктах, о которых мы сказали выше.

Отметим, что не все проходят службу на фронте. Есть и те, кто может остаться на месте регистрации. Но для этого нужно входить в одну из категорий, о которых мы расскажем далее.

Кто может служить по месту жительства

В этом случае адвокат Ростислав Кравец сослался на статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". В ней говорится о том, что есть определенные категории людей, которые могут проходить службу по месту жительства. Говорится в ней о тех, кто вообще не должен был бы воевать, но может это делать по собственному желанию. Это:

люди с инвалидностью,

многодетные родители,

или те, у кого есть дети-инвалиды.

В то же время, отметил адвокат, этого правила часто не придерживаются. Если вас отправили на службу в другую область, хоть вы имеете право ее и не покидать, то стоит обратиться к командиру части. На его имя следует написать рапорт, в котором указать, что согласно закону вы должны служить в том регионе, где зарегистрированы. В таком случае вас должны перевести обратно.

Достойно внимания – как избежать задержания россиянами на оккупированных территориях: смотрите видео