Важно отметить, что получение повестки не обязательно означает немедленную отправку на фронт. О том, что такое повестка, кто и где ее может вручать, читайте дальше.

Обратите внимание Что делать после получения повестки: главные шаги

Что следует знать о повестках военнообязанным

Сразу следует отметить, что вручение повестки не является мобилизацией. Это означает, что получивший ее должен явиться в указанное время и дату в территориальный центр комплектования для прохождения военно-врачебной комиссии.

Комиссия проверит пригодность гражданина к службе, а также сверит сведения о нем. Правозащитница Виктория Тютюнникова 11 июля в эфире единого телемарафона рассказала украинцам, какие есть виды повесток.

4 вида военных повесток

Повестка для уточнения учетных данных. Предусматривает сбор личных контактов, информацию о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы или учебы. После уточнения данных гражданина могут освободить от призыва или дать отсрочку.

Предусматривает сбор личных контактов, информацию о состоянии здоровья, составе семьи, месте работы или учебы. После уточнения данных гражданина могут освободить от призыва или дать отсрочку. Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. На комиссии будут проверять состояние здоровья гражданина, чтобы понять, можно ли ему воевать.

На комиссии будут проверять состояние здоровья гражданина, чтобы понять, можно ли ему воевать. Призыв на срочную военную службу. Такой вид повестки означает, что в указанное в документе время ее получатель должен явиться в призывной участок. Игнорирование этого сообщения будет трактоваться как "уклонение от призыва", за которое предусмотрена уголовная ответственность.

Такой вид повестки означает, что в указанное в документе время ее получатель должен явиться в призывной участок. Игнорирование этого сообщения будет трактоваться как "уклонение от призыва", за которое предусмотрена уголовная ответственность. Мобилизационное распоряжение. Означает, что в течение 24 часов после получения повестки, необходимо появиться в сборном пункте.

Вручать повестку могут:

представители органов местного самоуправления,

сотрудники СБУ,

работники военкоматов.

Виктория Тютюнникова также отмечает, что повестку имеет право выдать руководитель предприятия, организации или учебного заведения. Сотрудники полиции таких полномочий не имеют.

Законно ли вручать повестки на улицах

Адвокат Татьяна Козаченко рассказала "Суспільному" о том, где могут выдать повестку. По ее словам, в законодательстве указано только, что документ необходимо вручить лично.

Это означает, что повестка может быть вручена в любое время суток в любом месте,

– объясняет адвокат.

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При получении повестки важно хорошо проверить все указанные данные

Получившую повестку следует внимательно перечитать. Важно, чтобы она была заполнена и подписана начальником территориального центра комплектования и социальной поддержки.

В повестке должно быть указано:

фамилия, имя и отчество получателя;

адрес проживания;

реквизиты распоряжения и адрес территориального центра комплектования;

вид повестки;

список документов, которые нужно взять с собой.

Заметьте Могут ли заполнять повестку в вашем присутствии: объяснение адвоката

Какие наказания предусмотрены за игнорирование повесток

Если человек не явился в центр комплектования, получив повестку для уточнения учетных данных или на прохождение военно-врачебной комиссии, он будет платить административный штраф. Речь идет о взыскании в размере 1700-3400 гривен или, в случае повторной неявки, – 3400-8500 гривен.

Игнорирование двух других видов повесток расценивается как "уклонение", говорят правозащитницы. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

В каких случаях можно не прийти к пункту комплектования

Уважительной причиной для неявки в пункт комплектования в положенный срок является смерть близкого родственника или жены. Также сюда относятся стихийные бедствия или болезнь призывника. Важно, чтобы эти причины были документально подтверждены.

Мужчины-переселенцы обязаны в течение 7 рабочих дней встать на учет по месту временного проживания. Речь идет о гражданах призывного возраста.

Виктория Тютюнникова отмечает, что прийти в военкомат безнаказанно можно и по истечении 7-дневного срока. Главное, чтобы до этого времени вам не вручили повестку.

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