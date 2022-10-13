Что делать, если вам вручили повестку, рассказали юристы эксклюзивно 24 каналу. Прежде всего, по их словам, необходимо подробно проверить информацию, указанную в ней.
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Алгоритм действий после получения повестки
Адвокат Лидия Карплюк отмечает, что человек, которому вручили повестку, должен явиться в определенные сроки в военкомат.
Что следует иметь с собой:
- документ, удостоверяющий личность;
- военный билет (или другой имеющийся военно-учетный документ);
- любые документы, которые могут стать основанием для отсрочки призыва. Речь идет об удостоверениях, касающихся обучения, семейного положения или состояния здоровья.
Обратите внимание, что такой визит в военкомат не обязательно означает немедленный призыв на службу.
Это может быть всего лишь уточнение или уяснение учетных данных личности,
– отмечает адвокат.
Перед тем, как подписать повестку, необходимо тщательно просмотреть ее текст и убедиться, что она заполнена. Адвокат Катерина Анищенко подчеркивает, что важно при этом не паниковать, ведь можно не заметить что-то важное.
В повестке должно быть указано:
- фамилия, имя и отчество лица, которому его вручают, год рождения и адрес;
- место работы;
- вид повестки;
- дата, время и адрес – когда и куда нужно явиться;
- название органа, обязательная печать, подпись, фамилия, имя и отчество руководителя военкомата.
Важно то, чтобы повестка обязательно была вручена лично и подписана тем, кто ее получает. То есть, в случае отсутствия сообщения (повестки), обязанности явиться в военкомат не возникает. Что касается вызовов по телефону, то такой вызов законом не предусмотрен,
– замечает Анищенко.
Если повестка заполнена неправильно, то не следует сразу ее подписывать. Перед подписью следует указать выявленные нарушения.
Отдельного поля для этого в повестке нет, но, говорит адвокат, можно сделать надпись на свободном месте. После этого поставить дату и подпись.
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Что делать военнообязанным, еще не получившим повестку
В Украине призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Однако стоит отметить, что не все военнообязанные уже получили повестки.
Опытные бойцы, которым пока не пришло уведомление о мобилизации, могут обратиться в районные территориальные центры комплектования. Заметим, что на фронт отправляют только подготовленных воинов, так что если у вас нет опыта, нужно будет пройти специальную подготовку.
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