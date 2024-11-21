Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В то же время общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 727 250 единиц личного состава.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,
- танков – 9 398 (+8),
- боевых бронированных машин – 19 143 (+24),
- артиллерийских систем – 20 731 (+50),
- РСЗВ – 1 253 (+1),
- средства ПВО – 1 003 (+2),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57),
- крылатые ракеты – 2 756 (+0),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 745(+97),
- специальная техника – 3 674 (+0).
Потери России в войне против Украины / Инфографика Генштаба ВСУ