Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. В то же время общее количество потерь россиян в войне с начала полномасштабного вторжения достигло 727 250 единиц личного состава.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,
  • танков – 9 398 (+8),
  • боевых бронированных машин – 19 143 (+24),
  • артиллерийских систем – 20 731 (+50),
  • РСЗВ – 1 253 (+1),
  • средства ПВО – 1 003 (+2),
  • самолетов – 369 (+0),
  • вертолетов – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57),
  • крылатые ракеты – 2 756 (+0),
  • корабли/катера – 28 (+0),
  • подводные лодки – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 29 745(+97),
  • специальная техника – 3 674 (+0).

Потери России 21 литсопада

Потери России в войне против Украины / Инфографика Генштаба ВСУ