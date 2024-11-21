Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,

танків – 9 398 (+8),

бойових броньованих машин – 19 143 (+24),

артилерійських систем – 20 731 (+50),

РСЗВ – 1 253 (+1),

засоби ППО – 1 003 (+2),

літаків – 369 (+0),

гелікоптерів – 329 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),

крилаті ракети – 2 756 (+0),

кораблі / катери – 28 (+0),

підводні човни – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745(+97),

спеціальна техніка – 3 674 (+0).

Втрати Росії у війні проти України / Інфографіка Генштабу ЗСУ