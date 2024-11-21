Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу.
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Втрати Росії у війні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:
- особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,
- танків – 9 398 (+8),
- бойових броньованих машин – 19 143 (+24),
- артилерійських систем – 20 731 (+50),
- РСЗВ – 1 253 (+1),
- засоби ППО – 1 003 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),
- крилаті ракети – 2 756 (+0),
- кораблі / катери – 28 (+0),
- підводні човни – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745(+97),
- спеціальна техніка – 3 674 (+0).
Втрати Росії у війні проти України / Інфографіка Генштабу ЗСУ