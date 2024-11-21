Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Водночас загальна кількість втрат росіян у війні від початку повномасштабного вторгнення сягнула 727 250 одиниць особового складу.

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Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила:

  • особового складу – близько 727 250 (+1 510) осіб,
  • танків – 9 398 (+8),
  • бойових броньованих машин – 19 143 (+24),
  • артилерійських систем – 20 731 (+50),
  • РСЗВ – 1 253 (+1),
  • засоби ППО – 1 003 (+2),
  • літаків – 369 (+0),
  • гелікоптерів – 329 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 19 259 (+57),
  • крилаті ракети – 2 756 (+0),
  • кораблі / катери – 28 (+0),
  • підводні човни – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 29 745(+97),
  • спеціальна техніка – 3 674 (+0).

Втрати Росії 21 литсопада

Втрати Росії у війні проти України / Інфографіка Генштабу ЗСУ