Що робити, якщо вам вручили повістку, розповіли юристи ексклюзивно 24 каналу. Перш за все, за їхніми словами, необхідно детально перевірити інформацію, вказану у ній.

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Алгоритм дій після отримання повістки

Адвокатка Лідія Карплюк наголошує, що людина, якій вручили повістку, повинна з'явитися у визначені строки до військкомату.

Що варто мати з собою:

документ, що засвідчує особу;

військовий квиток (чи інший наявний військово-обліковий документ);

будь-які документи, що можуть стати підставою для відстрочки від призову. Мовиться про посвідки, що стосуються навчання, сімейного стану чи стану здоров'я.

Зауважте, що такий візит до військкомату не обов'язково означає негайний призов на службу.

Це може бути всього лише уточнення чи з'ясування облікових даних особи,

– зазначає адвокатка.

Перед тим, як підписати повістку, необхідно ретельно переглянути її текст і пересвідчитись, чи правильно вона заповнена. Адвокатка Катерина Аніщенко підкреслює, що важливо при цьому не панікувати, адже можна не помітити щось важливе.

У повістці має бути вказане:

прізвище, ім'я та по батькові особи, якій її вручають, рік народження та адреса;

місце роботи;

вид повістки;

дата, час та адреса – коли й куди необхідно з'явитися;

назва органу, обов'язкова печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника військкомату.

Важливим є те, щоб повістка обов'язково була вручена особисто і підписана тим, хто її отримує. Тобто, у разі відсутності повідомлення (повістки), обов'язку з'явитися до військкомату не виникає. Що стосується викликів телефоном, то такий виклик законом не передбачено,

– зауважує Аніщенко.

Якщо повістка заповнена не правильно, то не варто одразу її підписувати. Перед підписом треба вказати виявлені порушення.

Окремого поля для цього у повістці немає, але, як каже адвокатка, можна зробити напис на вільному місці. Після цього поставити дату і підпис.

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Що робити військовозобов'язаним, які ще не отримали повістку

В Україні призову підлягають чоловіки віком від 18 до 60 років. Проте, варто зазначити, що не всі військовозобов'язані вже отримали повістки.

Досвідчені бійці, яким поки не прийшло повідомлення про мобілізацію, можуть звернутися до районних територіальних центрів комплектування. Зауважимо, що на фронт відправляють лише підготованих воїнів, тому якщо у вас немає досвіду, треба буде пройти спеціальну підготовку.

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