Загальна мобілізація в Україні продовжується. І хоч повістки уже не роздають активно на вулицях і заправках, отримати запрошення до військкомату все ще реально. Ми ж зосередимо увагу на строках військової служби у нашій державі.

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Якими є строки військової служби

Нагадаємо, що мобілізація може бути загальною або частковою. І проводити її можуть як відкрито, так і приховано. Наразі в Україні – загальна і відкрита мобілізація. На відміну від Росії, де спочатку проводили приховану, а потім – часткову.

Загальний термін служби

Для солдатів і матросів, сержантів і старшин, котрі служать у ЗСУ або інших військових формуваннях – до 18 місяців;

Для тих, хто на момент призову має ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.

Якщо вас призвали на військову службу

Для осіб офіцерського складу, які служать за призовом – до 18 місяців;

Для військовослужбовців, які служать за призовом під час мобілізації або на особливий період – до його завершення або оголошення про демобілізацію;

для військовослужбовців, які служать за призовом з-поміж резервістів в особливий період – на строки, які визначає Верховний головнокомандувач ЗСУ.

Строки служби за контрактом

Особи рядового складу – три роки;

Особи сержантського і старшинського складу – від трьох до п'яти років;

курсанти військових вишів та військових навчальних підрозділів вишів – час навчання у відповідному закладі;

Для офіцерського складу

Військовослужбовці, які закінчили військові виші, навчальні підрозділи за програмою підготовки для проходження служби на посадах осіб офіцерського складу й опанували (спеціальності льотного складу авіації – 10 років, інші спеціальності – 5 років).

Громадяни, яким надали первинне військове звання після проходження повного курсу військового вишколу за програмою підготовки офіцерів запасу або після атестування осіб до надання первинних військових звань офіцерського складу запасу – від двох і до п'яти років.

Для решти громадян – від одного і до п'яти років.

Контрактники мають право продовжити строк служби. Але це відбувається винятково за згодою самого військовослужбовця. Якщо говорити про терміни, то вони такі:

Для військовослужбовців, які служать на посадах рядового складу – на три роки;

Для військовослужбовців, які служать на посадах сержантського та старшинського складу – від трьох до п'яти років;

Для осіб офіцерського складу – від п'яти до десяти років.

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