Всеобщая мобилизация в Украине продолжается. И хотя повестки уже не раздают активно на улицах и заправках, получить приглашение в военкомат все еще реально. Мы сосредоточим внимание на сроках военной службы в нашем государстве.

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Каковы сроки военной службы

Напомним, что мобилизация может быть общей или частичной. И проводить ее могут как открыто, так и скрыто. Сейчас в Украине – всеобщая и открытая мобилизация. В отличие от России, где сначала проводили скрытую, а затем – частичную.

Общий срок службы

Для солдат и матросов, сержантов и старшин, служащих в ВСУ или других военных формированиях – до 18 месяцев;

Для тех, кто на момент призыва имеет степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.

Если вас призвали на военную службу

Для лиц офицерского состава, служащих по призыву – до 18 месяцев;

Для военнослужащих, которые служат по призыву во время мобилизации или на особый период – до его завершения или объявления о демобилизации;

Для военнослужащих, которые служат по призыву из резервистов в особый период – на сроки, которые определяет Верховный главнокомандующий ВСУ.

Сроки службы по контракту

Лица рядового состава – три года;

Лица сержантского и старшинского состава – от трех до пяти лет;

Курсанты военных вузов и военных учебных подразделений вузов – время обучения в соответствующем заведении;

Для офицерского состава

Военнослужащие, окончившие военные вузы, учебные подразделения по программе подготовки для прохождения службы на должностях лиц офицерского состава и овладели (специальности летного состава авиации – 10 лет, другие специальности – 5 лет).

Граждане, которым присвоили первичное воинское звание после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или после аттестования лиц до присвоения первичных воинских званий офицерского состава запаса – от двух и до пяти лет.

Для остальных граждан – от одного до пяти лет.

Контрактники имеют право продлить срок службы. Но это происходит исключительно с согласия самого военнослужащего. Если говорить о сроках, то они таковы:

Для военнослужащих, служащих на должностях рядового состава – на три года;

Для военнослужащих, которые служат в должностях сержантского и старшинского состава – от трех до пяти лет;

Для лиц офицерского состава – от пяти до десяти лет.

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