Освобождение от мобилизации учащихся и преподавателей профобразования
В стране существуют определенные категории лиц, не подлежащих мобилизации. Сейчас в Украине вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.
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Закон расширяет перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополняя его такими категориями граждан, как учащиеся и преподаватели учреждений профессионального образования, на уровне со студентами и преподавателями профессионального высшего и высшего образования.
Отсрочку от мобилизации могут получить:
- учащиеся, получающие образование по дневной или дуальной форме обучения;
- преподаватели смогут получить отсрочку в случае, если заведение профессионального образования является их основным местом работы и они работают там не менее 0,75 ставки.
Планируется, что закон позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда квалифицированными работниками.
Запрет выезда студентам на обучение за границу: коротко
- Ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля 2022 года.
- Однако представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что военное руководство нашего государства отменило это разрешение еще 14 сентября этого года.
- Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов. Только в течение июля – августа обнаружили 600 человек с фейковыми документами на выезд на обучение за границу.
- Студенты даже устроили акцию протеста у украинско-польской границы. Также на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных вузах. Да, этот документ набрал необходимое количество голосов – теперь Зеленский должен рассмотреть его.
- Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом послал письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, получающим образование в иностранных вузах. Министр предлагает перевести таких студентов на онлайн обучение или предоставить им перерыв в учебе на год.
- Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения.
- Юристы советуют студентам обращаться в суд.