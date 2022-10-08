Освобождение от мобилизации учащихся и преподавателей профобразования

В стране существуют определенные категории лиц, не подлежащих мобилизации. Сейчас в Украине вступил в силу закон о внесении учащихся и преподавателей профобразования в список лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

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Закон расширяет перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, дополняя его такими категориями граждан, как учащиеся и преподаватели учреждений профессионального образования, на уровне со студентами и преподавателями профессионального высшего и высшего образования.

Отсрочку от мобилизации могут получить:

учащиеся, получающие образование по дневной или дуальной форме обучения;

преподаватели смогут получить отсрочку в случае, если заведение профессионального образования является их основным местом работы и они работают там не менее 0,75 ставки.

Планируется, что закон позволит обеспечить восстановление Украины путем наполнения рынка труда квалифицированными работниками.