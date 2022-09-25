Решить проблему пытается глава Минобразования Сергей Шкарлет. Он уже обратился за помощью к иностранным партнерам.

Важно Украинским студентам запретили выезжать учиться за границу: чем грозит и при чем здесь мошенники

Перевод или перерыв в обучении

Сергей Шкарлет направил письмо зарубежным коллегам-министрам. Просьба датирована 7 сентября. Да, он просит помочь мужчинам-студентам из Украины, которые получают образование в иностранных вузах. При этом предлагает перевести таких студентов на онлайн обучение или предоставить им перерыв в обучении на год. К тому же, сохранить действующие финансовые условия для этих украинцев.

Если это невозможно, министр попросит перевести таких студентов в другие вузы, где они смогут учиться онлайн.

В письме Шкарлетт также напомнил иностранным коллегам, что согласно украинскому законодательству, во время военного положения почти всем мужчинам в возрасте 18 – 60 лет покидать пределы Украины запрещено. Студенты иностранных вузов не исключение.

Украинским студентам запретили уезжать учиться за границу

Ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля. Однако, как рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, военное руководство нашего государства отменило эту возможность еще 14 сентября. Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов. В течение июля – августа выявили 600 человек, которые, по словам Демченко, притворялись студентами. Они хотели с помощью фейковых документов выехать за границу якобы на обучение в вузах.

Читайте Сколько студентов в последнее время пытались выехать за границу с фейковыми документами Пока будет действовать запрет Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения. Да, нужно четко прописать критерии, согласно которым украинцы смогут выезжать на обучение за границу. Среди таких может быть возраст или другие критерии. Главное, чтобы не было никаких спекуляций, уточнил Демченко.

Шкарлет обратился к иностранным коллегам с просьбой помочь украинским студентам: документ