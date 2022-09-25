Вирішити проблему намагається очільник Міносвіти Сергій Шкарлет. Він уже звернувся за допомогою до іноземних партнерів.

Важливо Українським студентам заборонили виїжджати вчитися за кордон: чим загрожує і до чого тут шахраї

Переведення або перерва у навчанні

Сергій Шкарлет надіслав листа закордонним колегам-міністрам. Прохання датоване 7 вересня. Так, він просить допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. При цьому пропонує перевести таких студентів на онлайн навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік. До того ж зберегти чинні фінансові умови для цих українців.

Якщо це неможливо, міністр попросить перевести таких студентів до інших ВНЗ, де вони зможуть навчатися онлайн.

У листі Шкарлет також нагадав іноземним колегам, що згідно з українським законодавством, під час воєнного стану майже усім чоловікам віком 18 – 60 років покидати межі України заборонено. Студенти іноземних вишів не є винятком.

Українським студентам заборонили виїжджати вчитися за кордон

Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого. Однак, як розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, військове керівництво нашої держави скасувало цю можливість ще 14 вересня. Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Упродовж липня – серпня виявили 600 осіб, які, за словами Демченка, вдавали із себе студентів. Вони хотіли за допомогою фейкових документів виїхати за кордон буцімто на навчання у ВНЗ.

Читайте Скільки студентів останнім часом намагалися виїхати за кордон з фейковими документами Доки діятиме заборона Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни. Так, треба чітко прописати критерії, відповідно до яких українці зможуть виїжджати на навчання за кордон. Серед таких може бути вік чи інші критерії. Головне – аби не було жодних спекуляцій, уточнив Демченко.

Шкарлет звернувся до іноземних колег з проханням допомогти українським студентам: документ