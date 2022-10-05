Студенты даже писали петицию об отмене запрета выезда мужчинам, которые являются студентами иностранных вузов. Автором документа является Тарас Сивуха.

Важно Украинским студентам запретили выезжать учиться за границу: чем грозит и при чем здесь мошенники

Петиция о выезде за границу студентов-мужчин набрала необходимые голоса

Так, вышеупомянутая петиция набрала нужное количество подписей. Теперь его должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Автор документа Тарас Сивуха подчеркивал, что все студенты-мужчины зарубежных вузов должны иметь возможность выезжать за границу. Он просил власти дать официальное разрешение на пересечение границы этим студентам. При этом вступившим туда до 24 февраля 2022 года и после этой даты.

При этом Сивуха утверждает, что пограничники требуют от студентов документы, отсутствующие в официальном перечне.

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Запрет выезда студентам на обучение за границу: коротко

  • Ранее действовало разрешение на пересечение границы на выезд за границу тех студентов, которые учились в иностранных вузах до 24 февраля 2022 года.
  • Однако представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что военное руководство нашего государства отменило это разрешение еще 14 сентября этого года.
  • Запрет на выезд был введен из-за массового подлога документов. Только в течение июля – августа обнаружили 600 человек с фейковыми документами на выезд на обучение за границу.
  • Студенты даже устроили акцию протеста у украинско-польской границы. Также на сайте президента зарегистрировали петицию с просьбой разрешить выезд за границу мужчинам от 18 до 60 лет, обучающимся в заграничных вузах.
  • Глава Минобразования Сергей Шкарлет при этом направил письмо зарубежным коллегам-министрам с просьбой помочь мужчинам-студентам из Украины, которые получают образование в зарубежных вузах. Министр предлагает перевести таких студентов на онлайн-обучение или же предоставить им перерыв в учебе на год.
  • Запрет будет действовать, пока в соответствующее постановление правительства №57 не внесут необходимые изменения.
  • Юристы советуют студентам обращаться в суд.