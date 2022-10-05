Студенти навіть писали петицію про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних вишів. Автором документа є Тарас Сивуха.
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Петиція щодо виїзду за кордон студентів-чоловіків набрала необхідні голоси
Так, вищезгадана петиція набрала потрібну кількість підписів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.
Автор документа Тарас Сивуха наголошував, що усі студенти-чоловіки закордонних вишів мають мати можливість виїжджати за кордон. Він просив владу дати офіційний дозвіл на перетин кордону цим студентам. При цьому тим, хто вступив туди до 24 лютого 2022 року та після цієї дати.
При цьому Сивуха стверджує, що прикордонники вимагають від студентів документи, яких немає в офіційному переліку.
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Заборона виїзду студентам на навчання за кордон: коротко
- Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого 2022 року.
- Однак речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що військове керівництво нашої держави скасувало цей дозвіл ще 14 вересня цього року.
- Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Тільки упродовж липня – серпня виявили 600 осіб з фейковими документами на виїзд на навчання за кордон.
- Студенти навіть влаштували акцію протесту поблизу українсько-польського кордону. Також на сайті президента зареєстрували петицію із проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які навчаються в закордонних вишах.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому надіслав листа закордонним колегам-міністрам з проханням допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. Міністр пропонує перевести таких студентів на онлайн навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік.
- Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни.
- Юристи натомість радять студентам звертатися до суду.