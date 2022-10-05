Студенти навіть писали петицію про скасування заборони виїзду чоловікам, які є студентами іноземних вишів. Автором документа є Тарас Сивуха.

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Так, вищезгадана петиція набрала потрібну кількість підписів. Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський.

Автор документа Тарас Сивуха наголошував, що усі студенти-чоловіки закордонних вишів мають мати можливість виїжджати за кордон. Він просив владу дати офіційний дозвіл на перетин кордону цим студентам. При цьому тим, хто вступив туди до 24 лютого 2022 року та після цієї дати.

При цьому Сивуха стверджує, що прикордонники вимагають від студентів документи, яких немає в офіційному переліку.

Що цікаво! Очільник Міносвіти України Сергій Шкарлет заявив, що студенти подали до міністерства понад 300 заяв щодо виїзду на навчання за кордон. На його думку, кожну заяву про перетин кордону треба розглядати окремо.