Юристи натомість дали поради студентам-чоловікам, як можна поїхати на омріяне навчання за кордон. На їхню думку, ті українці, які у 2022 році стали студентами іноземних ВНЗ і мають відстрочку від мобілізації, можуть перетинати кордон.

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Юристи стверджують, що українські прикордонники діють незаконно, коли не випускають студентів-чоловіків за кордон, у яких є усі необхідні документи для виїзду.

На думку адвокатки Марії Пілероа, законом, який має найвищу силу в Україні, є Конституція. Зміни до неї може погодити лише Верховна Рада. Тож лише ВРУ може відповідним чином обмежити право українців на свободу пересування чи право на освіту. Але таке рішення має бути обґрунтованим. Тож, вважає адвокатка, на сьогодні обмеження на виїзд студентів за кордон є незаконним.

При цьому вона стверджує, що українці, які законно вступили до закордонного вишу, мають усі підтверджувальні документи та відстрочку від мобілізації, можуть виїжджати за кордон.

Чому студентам заборонили виїжджати вчитися за кордон

Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого. Однак, як розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, військове керівництво нашої держави скасувало цю можливість ще 14 вересня. Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Упродовж липня – серпня виявили 600 осіб, які, за словами Демченка, вдавали із себе студентів. Вони хотіли за допомогою фейкових документів виїхати за кордон буцімто на навчання у ВНЗ. Джерело: 24 канал

Юристи радять звертатися до суду

Адвокат Віталій Стамбул радить студентам, яким відмовили у перетині кордону, звертатися до суду. Є випадки, коли студенти таким чином добивалися права виїзду за кордон на навчання.

Юрист Олег Джурбій пояснив, що звертатися потрібно до окружного адміністративного суду або до суду першої інстанції за місцем проживання. При цьому студент має сплатити 992 гривні судового збору і послуги адвоката, якщо обрав його для представництва у суді. Якщо суд ухвалить рішення на користь студента, судовий збір він вже не сплачуватимете.

У позові необхідно зазначити реквізити: свої і військової частини, до якої належить пункт пропуску, розписати усі події. Можете також вимагати стягнення моральної шкоди чи матеріальних збитків. Особливо, якщо ви бронювали житло, купували квитки чи орендували авто, якими не скористалися через заборону виїзду. Також можна відсудити оплату на навчання, якщо ви через обмеженння перетину кордону не можете вчитися за кордоном.

Скільки може тривати розляд судової справи

Розгляд такої справи може тривати півтора – два місяці: від моменту звернення до суду й до моменту ухвалення судом рішення. Однак, уточнюють юристи, навіть таке рішення суду на 100% не гарантує, що студента випустять за кордон. Прикордонники можуть раз за разом вивчати ваші документи і вимагати інші, які є необхідними саме зараз.

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Міносвіти намагається вирішити проблему

Сергій Шкарлет надіслав листа закордонним колегам-міністрам з проханням допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. Міністр пропонує перевести таких студентів на онлайн навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік. До того ж зберегти чинні фінансові умови для цих українців. Якщо це неможливо – перевести таких студентів до інших ВНЗ, де вони зможуть навчатися онлайн.

Доки діятиме заборона

Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни. Так, треба чітко прописати критерії, відповідно до яких українці зможуть виїжджати на навчання за кордон. Серед таких може бути вік чи інші критерії. Головне – аби не було жодних спекуляцій.

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