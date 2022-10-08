Звільнення від мобілізації учнів та викладачів профосвіти

В країні існують певні категорії осіб, які не підлягають мобілізації. Зараз в Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

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Закон розширює перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнюючи його такими категоріями громадян, як учні та викладачі закладів професійної освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної передвищої та вищої освіти.

Відтермінування від мобілізації можуть отримати:

учні, які здобувають освіту за денною або дуальною формами навчання;

викладачі зможуть отримати відтермінування у разі, якщо заклад професійної освіти є їх основним місцем роботи й вони працюють там щонайменше на 0,75 ставки.

Планується, що закон надасть можливість забезпечити відновлення України шляхом наповнення ринку праці кваліфікованими працівниками.