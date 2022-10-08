Звільнення від мобілізації учнів та викладачів профосвіти
В країні існують певні категорії осіб, які не підлягають мобілізації. Зараз в Україні набув чинності закон про внесення учнів та викладачів профосвіти до переліку осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
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Закон розширює перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, доповнюючи його такими категоріями громадян, як учні та викладачі закладів професійної освіти, на рівні зі студентами та викладачами професійної передвищої та вищої освіти.
Відтермінування від мобілізації можуть отримати:
- учні, які здобувають освіту за денною або дуальною формами навчання;
- викладачі зможуть отримати відтермінування у разі, якщо заклад професійної освіти є їх основним місцем роботи й вони працюють там щонайменше на 0,75 ставки.
Планується, що закон надасть можливість забезпечити відновлення України шляхом наповнення ринку праці кваліфікованими працівниками.
Заборона виїзду студентам на навчання за кордон: коротко
- Раніше діяв дозвіл на перетин кордону на виїзд за кордон тих студентів, котрі навчалися в іноземних вишах до 24 лютого 2022 року.
- Однак речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що військове керівництво нашої держави скасувало цей дозвіл ще 14 вересня цього року.
- Заборону на виїзд запровадили через масову підробку документів. Тільки упродовж липня – серпня виявили 600 осіб з фейковими документами на виїзд на навчання за кордон.
- Студенти навіть влаштували акцію протесту поблизу українсько-польського кордону. Також на сайті президента зареєстрували петицію із проханням дозволити виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років, які навчаються в закордонних вишах. Так, цей документ набрав необхідну кількість голосів – тепер Зеленський має розглянути його.
- Очільник Міносвіти Сергій Шкарлет при цьому надіслав листа закордонним колегам-міністрам з проханням допомогти чоловікам-студентам з України, які здобувають освіту в іноземних вишах. Міністр пропонує перевести таких студентів на онлайн навчання або ж надати їм перерву у навчанні на рік.
- Заборона діятиме доти, доки у відповідну постанову уряду №57 не внесуть необхідні зміни.
- Юристи натомість радять студентам звертатися до суду.