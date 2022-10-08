Разом з масовою мобілізацією у суспільстві існує думка, що на службу беруть усіх підряд. Однак це не зовсім так, розповіла юристка Дар'я Тарасенко.

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Хто може отримати відстрочку

Повістка може прийти будь-кому, однак це не означає, що чоловіка одразу заберуть воювати. Насправді у законодавстві визначений доволі довгий перелік категорій, які мають право на відстрочку. Зокрема, йдеться про:

людей з інвалідністю,

багатодітних батьків,

батьків, які самостійно виховують дитину віком до 18 років,

заброньованих працівників,

близьких родичів людей з інвалідністю тощо.

Юристка підкреслює – таких людей можуть мобілізувати лише за їхньої згоди.

Також існує ще один перелік умов для відстрочки від призову на строкову службу, яка відбувається незалежно від мобілізації в Україні. Ці два переліки не варто плутати.

Зауважимо також про існування Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ. Згідно з цим документом визначається, в яких випадках людина є придатною, непридатною чи обмежено придатною для проходження військової служби. Тож якщо є тимчасові проблеми зі здоров’ям, які заважатимуть службі, комісія робить висновок про тимчасову непридатність. За нею проблеми зі здоров'ям, якщо це можливо, потрібно вирішити до двох місяців.

Відстрочку через тимчасові проблеми зі здоров’ям можуть подовжити два рази, однак після трьох періодів відстрочки необхідно буде вирішувати питання про непридатність чоловіка до служби. У такому разі він перестає бути військовозобов'язаним і його знімають з військового обліку.

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Як отримати відстрочку

Дар'я Тарасенко підкреслила, що ТЦК і СП зазвичай не знають нічого про можливі особисті обставини призовника. Тому, щоб скористатись правом на відстрочку, необхідно повідомити про них та надати відповідні документи.

Проте іноді бувають випадки, коли чоловік вважає, що у нього є право на відстрочку, а ТЦК каже, що ні. У такому разі чоловікові, якого хочуть призвати на службу, потрібно:

написати письмову заяву, де треба вказати про свої обставини, які є підставою для відстрочки,

вимагати надати документ про відстрочку,

у випадку відмови – оформити її письмово, щоб була можливість таку відмову оскаржити. Це можна зробити в обласному військкоматі або ж у суді.

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Як довго діє відстрочка

Відстрочка триває доти, поки існує обставина, через право на яку вона діє. Проте оскільки іноді неможливо точно спрогнозувати її тривалість, працівники ТЦК і СП можуть періодично викликати чоловіка з відстрочкою та перевіряти, чи не змінились його обставини.

Якщо ж відстрочку дали на визначений період часу, після його закінчення необхідно знову прийти та надати документи, які підтверджують підставу для відстрочки.

Мобілізація в Україні: останні новини

7 жовтня народні депутати ухвалили законопроєкт №6482, згідно з яким українки можуть бути взяті на військовий облік лише добровільно. Однак це не стосуватиметься медиків.

Володимир Зеленський 1 жовтня скасував осінній призов. Також він відтермінував звільнення в запас та демобілізацію.

Проте зауважимо, що міністр оборони Олексій Резніков ані підтвердив, ані заперечив можливість додаткової мобілізації. Натомість наголосив, що відповідне рішення ухвалюватиме Генштаб ЗСУ.

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