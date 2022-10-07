Однак медики повинні будуть служити обов’язково. Про це повідомив голова Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.
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Кого можуть взяти на військовий облік
Так, тепер на рівні закону закріплено, що жінки можуть бути взяті на військовий облік за двох умов:
- лише добровільно;
- за умови, якщо їхня спеціальність або професія споріднена з військово-обліковою спеціальністю у військах.
Ми законодавчо закріпили, що це буде добровільно, однак обов’язковий облік залишили для медичних працівників, як це було завжди,
– зазначив Олександр Завітневич.
Він також наголосив, що станом на сьогодні жодного медика не мобілізували до лав ЗСУ. Усі медпрацівники приходили виключно добровільно. Ба більше, зараз потреби в медиках у війську немає.
В Міноборони також повідомили, що у ЗСУ зараз служить приблизно 38 тисяч жінок, із яких близько 5 тисяч станом на липень цього року перебували на передовій.
Мобілізація жінок переноситься на рік
Як відомо, раніше в уряді говорили, що з 1 жовтня українським жінкам певних професій потрібно буде стати на військовий облік. Втім все це вирішили відкласти ще на рік. Так, 6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій та спеціальностей до 1 жовтня 2023 року.
Відтак зараз жінки можуть ставати на військовий облік і нести військову службу лише добровільно.
Як підкреслила адвокатка Лідія Карплюк, відповідно наразі жодної відповідальності до жінок, які не стали на військовий облік, не може бути застосовано, так само як і не може бути обмежено їх у праві виїзду за кордон з цієї підстави.
Мобілізація в Україні: останні новини
- 1 жовтня Володимир Зеленський скасував осінній призов, а також відтермінував звільнення в запас та демобілізацію. Так, демобілізація буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку.
- Однак міністр оборони Олексій Резніков ані підтвердив, ані заперечив можливість додаткової мобілізації. Він лиш наголосив на тому, що відповідне рішення ухвалюватиме Генштаб ЗСУ.
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