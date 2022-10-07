Однак медики повинні будуть служити обов’язково. Про це повідомив голова Комітету із питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

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Кого можуть взяти на військовий облік

Так, тепер на рівні закону закріплено, що жінки можуть бути взяті на військовий облік за двох умов:

лише добровільно;

за умови, якщо їхня спеціальність або професія споріднена з військово-обліковою спеціальністю у військах.

Ми законодавчо закріпили, що це буде добровільно, однак обов’язковий облік залишили для медичних працівників, як це було завжди,

– зазначив Олександр Завітневич.

Він також наголосив, що станом на сьогодні жодного медика не мобілізували до лав ЗСУ. Усі медпрацівники приходили виключно добровільно. Ба більше, зараз потреби в медиках у війську немає.

Зверніть увагу! Політик підкреслив, що наказ Міноборони щодо переліку необхідних спеціальностей може змінюватися.

В Міноборони також повідомили, що у ЗСУ зараз служить приблизно 38 тисяч жінок, із яких близько 5 тисяч станом на липень цього року перебували на передовій.

Мобілізація жінок переноситься на рік

Як відомо, раніше в уряді говорили, що з 1 жовтня українським жінкам певних професій потрібно буде стати на військовий облік. Втім все це вирішили відкласти ще на рік. Так, 6 вересня міністр оборони Олексій Резніков підписав наказ про відтермінування взяття на облік жінок відповідних професій та спеціальностей до 1 жовтня 2023 року.

Відтак зараз жінки можуть ставати на військовий облік і нести військову службу лише добровільно.

Як підкреслила адвокатка Лідія Карплюк, відповідно наразі жодної відповідальності до жінок, які не стали на військовий облік, не може бути застосовано, так само як і не може бути обмежено їх у праві виїзду за кордон з цієї підстави.

Детальніше про мобілізацію жінок, покарання для тих, хто не стане на облік та можливість їх виїзду за кордон читайте за посиланням.

Мобілізація в Україні: останні новини

1 жовтня Володимир Зеленський скасував осінній призов, а також відтермінував звільнення в запас та демобілізацію. Так, демобілізація буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку.

Однак міністр оборони Олексій Резніков ані підтвердив, ані заперечив можливість додаткової мобілізації. Він лиш наголосив на тому, що відповідне рішення ухвалюватиме Генштаб ЗСУ.

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