Так, Зеленський підписав відповідні укази. Вони вже набули чинності. Про це згадали, зокрема, і у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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Осінній призов

Пункти про демобілізацію, заплановану у жовтні – грудні, доповнили змінами. Зазначили, що вона буде проводитись не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації.

Водночас скасували призов на строкову військову службу у жовтні – грудні.

Відклали звільнення в запас військовослужбовців

Президент також відклав звільнення в запас військовослужбовців.

"Військовослужбовців, які вислужили встановлені терміни строкової військової служби, буде звільнено в запас у жовтні – грудні 2022 року, проте це відбудеться "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації", – мовиться в указі.

Весняний призов теж скасовували

У квітні Зеленський підписав указ, яким скасовується весняний призов. Зазначали, що наступні призови не проводитимуть до оголошення демобілізації.

Також мовилось, що військових, які відслужили свій термін строкової служби, звільняти у запас зможуть лише після оголошення про демобілізацію.

У Міноборони перед тим анонсували, що весняного призову у 2022 році не буде.

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