Повісток є кілька видів. Тож не кожен, хто її отримає, повинен негайно йти до армії.

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Скільки видів повісток є в Україні

Загалом в Україні існують 4 види повісток, які вручають громадянам:

повістка для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;

повістка для проходження лікарської комісії з подальшим визначенням, чи придатна людина для служби;

повістка, яка викликає людину на військову службу;

мобілізаційне розпорядження, яке вручається лише військовозобов'язаним та зобов'язує їх прибути до військкомату протягом 24 годин з початку мобілізації.

Зверніть увагу, що згідно з українським законодавством, ігнорування повістки розцінюється як ухилення від призову на військову службу за мобілізацією та загрожує 5 роками позбавлення волі.

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Порядок вручення повісток

На військову службу призивають керівники районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Водночас вручати повістки можуть:

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування та форми власності;

посадові особи районного або міського ТЦК СП.

Проте слід звернути увагу на обов'язкову умову – повістка має бути вручена особисто в руки. І ви маєте право поставити на ній підпис, узявши її, або ж відмовитися. В останньому випадку уповноважена особа складе акт, в якому повинні розписатися як представник ТЦК СП, так і свідки.

Якщо ж від територіального центру комплектування надходить лист на підприємство, то врученням повісток займається відповідальний за ведення військового обліку. У цьому випадку також мовиться про особисту передачу документа з рук у руки.

Якщо співробітник відмовляється від повістки, то механізм буде той самий – складається відповідний акт. Відповідальний за ведення військового обліку має відправити його до ТЦК СП.

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