Повестки есть нескольких видов. Не каждый, кто ее получит, должен немедленно идти в армию.

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Сколько видов повесток есть в Украине

Всего в Украине существует 4 вида повесток, которые вручают гражданам:

повестка для уточнения учетных данных военнообязанных;

повестка для прохождения врачебной комиссии с последующим определением, пригоден ли человек для службы;

повестка, вызывающая человека на военную службу;

мобилизационное распоряжение, которое вручается только военнообязанным и обязывает их прибыть в военкомат в течение 24 часов с начала мобилизации.

Обратите внимание, что, согласно украинскому законодательству, игнорирование повестки расценивается как уклонение от призыва на военную службу по мобилизации и грозит 5 годами лишения свободы.

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Порядок вручения повесток

На военную службу призывают руководители районных или городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В то же время вручать повестки могут:

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица районного или городского ТЦК СП.

Однако следует обратить внимание на обязательное условие – повестка должна быть вручена лично в руки. И вы имеете право поставить на ней подпись, взяв ее или отказаться. В последнем случае уполномоченное лицо составит акт, в котором должны расписаться как представитель ТЦК СП, так и свидетели.

Если от территориального центра комплектования поступает письмо на предприятие, то вручением повесток занимается ответственный за ведение воинского учета. В этом случае также говорится о личной передаче документа из рук в руки.

Если сотрудник отказывается от повестки, то механизм будет тот же – составляется соответствующий акт. Ответственный за ведение воинского учета должен отправить его в ТЦК СП.

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