Общая мобилизация будет действовать до конца военного положения. Поэтому нелишне будет освежить в памяти порядок вручения повесток. Напоминаем, что это важный документ. Следовательно, он должен быть не только правильно заполнен, но и вручен.

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Порядок вручения повесток

Начнем с призыва на военную службу руководителей районных или городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Если сокращенно, то речь идет о ТЦК СП.

А уже вручать повестки могут:

соответствующие органы местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций, в том числе учебных заведений, независимо от подчинения и формы собственности;

должностные лица районного или городского ТЦК СП.

Но здесь следует обратить внимание на обязательное условие: повестка должна быть вручена вам лично в руки. И вы имеете право поставить на ней подпись, взяв ее. Или отказаться. В последнем случае уполномоченное лицо составит акт. В этом документе должен расписаться как представитель ТЦК СП, так и свидетели.

Если от территориального центра комплектования поступает письмо на предприятие, то вручением повесток занимается ответственный за ведение военного учета. В этом случае также говорится о личной передаче документа из рук в руки.

Механизм тот же, если сотрудник отказывается от повестки, то составляется соответствующий акт. Его ответственный за ведение военного учета должен быть направлен в ТЦК СП.

Повестки могут вручать где угодно

Следует также помнить, что на законодательном уровне не закреплено, где могут вручать повестки. Поэтому выдача приглашения в военкомат на улице, блокпосте или кафе не считается незаконной. Здесь главное соблюсти условия – установление лица, получающего повестку. Для этого должна состояться сверка согласно документам (паспорту, водительскому удостоверению и т.п.).

Напомним, что в повестке должны быть:

ваша фамилия, имя и отчество наверху;

предписание, в котором говорится о необходимости явиться в определенном ТЦК;

подпись военного комиссара с печатью;

ваша подпись, которую вы оставляете внизу, если повестка заполнена правильно и у вас нет возражений.

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