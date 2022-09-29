Загальна мобілізація діятиме до кінця воєнного стану. Тож не зайвим буде освіжити у пам'яті, яким є порядок вручення повісток. Нагадуємо, що це важливий документ. Отже, він має бути не лише правильно заповнений, а й вручений.

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Порядок вручення повісток

Почнімо з того, що призивають на військову службу керівники районних або міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Якщо скорочено, то мовиться про ТЦК СП.

А вже вручати повістки можуть:

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування та форми власності;

посадові особи районного або міського ТЦК СП.

Але тут слід звернути на обов'язкову умову: повістка має бути вручена вам особисто в руки. І ви маєте право поставити на ній підпис, узявши її. Або ж відмовитися. В останньому випадку уповноважена особа складе акт. У цьому документі мають розписатися як представник ТЦК СП, так і свідки.

Якщо ж від територіального центру комплектування надходить лист на підприємство, то врученням повісток займається відповідальний за ведення військового обліку. У цьому випадку також мовиться про особисту передачу документа з рук у руки.

Механізм той же, якщо співробітник відмовляється від повістки, то складається відповідний акт. Його відповідальний за ведення військового обліку має відправити до ТЦК СП.

Повістки можуть вручати будь-де

Слід також пам'ятати, що на законодавчому рівні не закріплено, де можуть вручати повістки. Тож видача запрошення до військкомату на вулиці, блокпості або кафе не вважається незаконною. Тут головне дотриматися умови – встановлення особи, котра отримує повістку. Для цього має відбутися звірка згідно з документами (паспортом, посвідченням водія тощо).

Нагадаємо, що у повістці має бути:

ваше прізвище, ім'я та по батькові вгорі;

припис, у якому йдеться про необхідність з'явитися у певному ТЦК;

підпис військового комісара з печаткою;

ваш підпис, який ви залишаєте внизу, якщо повістка заповнена правильно й у вас не має заперечень.

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