Відповідні дані прописані в законах та інших нормативно-правових актах України, де мовиться про військову службу. Тобто потенційно мобілізованих за певних умов не заберуть служити.

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Чи заберуть служити військовозобов'язаних, які доглядають родичів

Якщо ж у потенційно мобілізованого є пристаркуваті батьки або близькі родичі, які за станом здоров'я потребують постійного догляду, то вас можуть звільнити від проходження військової служби,

– мовиться в повідомленні.

Однак для цього потрібно надати підтвердження цього факту в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Мовиться про документи, зокрема медичні висновки з закладу охорони здоров'я.

Що відомо про мобілізацію батьків та опікунів дітей: основне

Не підлягають мобілізації жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Також жінки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей.

Окрім того, не мобілізують жінок та чоловіків, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю.

Ба більше, не візьмуть на воєнну службу жінок та чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи, а також усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років. Детальніше про це читайте за посиланням.

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