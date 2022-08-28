Призову в армію не підлягають вісім категорій батьків. Про це детальніше розповість 24 канал.

Зверніть увагу Ще одній категорії українців дозволять перетинати кордон під час війни, але з умовою

Хто з батьків та опікунів дітей не підлягає мобілізації

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років – такі українці могли бути призвані за власним бажанням, але через брак роз’яснень частина з них були викликані до військкоматів і відправлені на фронт;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують неповнолітню дитину чи дітей;

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби.

Також мобілізації не підлягають жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з хворобою із такого переліку:

тяжкі перинатальні ураження нервової системи;

тяжкі вроджені вади розвитку;

рідкісні орфанні захворювання;

онкологічні, онкогематологічні захворювання;

дитячий церебральний параліч;

тяжкі психічні розлади;

цукровий діабет I типу (інсулінозалежний);

гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня;

дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров'я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але якій не встановлено інвалідність.

Скількох українців можуть ще мобілізувати

Кабінет Міністрів України розширив перелік категорій українців, яким можна буде перетинати кордон під час воєнного стану.

Виїжджати за кордон буде дозволено:

чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах,

а також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

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