Попри воєнний стан, мобілізація працівників сфери освіти обмежена. Певні категорії мають право на відстрочку від служби в лавах ЗСУ.

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Які категорії освітян не підпадають під мобілізацію

За українським законодавством, призову на військову службу не підлягають:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, а також педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти,

здобувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти.

Окрім цього, мобілізації не підлягають учні та викладачі закладів професійної чи професійно-технічної освіти. Тобто, відстрочку від мобілізації можуть отримати:

студенти ПТУ, які навчаються на денній чи дуальній формі,

викладачі ПТУ за умови, що заклад освіти є їхнім основним місцем роботи й вони мають не менше ніж 0,75 ставки.

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