Про це під час пресбрифінгу розповів народний депутат, член Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, повідомляє 24 канал. Він пояснив, чи потрібно українкам вставати на військовий облік 1 жовтня.

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Наказ про військовий облік жінок змінять

Веніславський розповів, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки перебуває в тісній комунікації з Міністерством оборони та Генеральним штабом Збройних Сил України.

І ми маємо 100% впевненість, що найближчими днями, і це було обіцяно на найвищому рівні, мається на увазі на рівні міністра оборони, будуть внесені зміни до останнього наказу міністра оборони про перелік якраз цих спеціальностей, які можуть заміщатися жінками, й дата 1 жовтня буде відтермінована на більш пізній термін,

– розповів нардеп.

За його словами, також тривають дискусії щодо того, які саме військово-облікові спеціальності необхідно залишити для жінок, які встануть на військовий облік.

"Дискусія полягає в тому, щоб визначати, чи постановка на облік буде обов'язком, чи правом жінок. Переважна більшість народних депутатів і членів комітету під час обговорення законодавчої ініціативи, а паралельно з тим міністерство оборони, буде розробляти зміни до цього наказу", – додав Веніславський.

Він зауважив, що Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт, який Комітет запропонував розглянути за основу в першому читанні. У ньому мовиться, що ставати на військовий облік повинні будуть виключно ті жінки, які мають військово-медичну професію, тобто споріднену з професією військового медика.

"Тобто це фактично усі жінки-медики мають ставати на військовий облік в обов'язковому порядку", – пояснив нардеп.

За його словами, в законопроєкті передбачено виключно добровільний порядок постановки на військовий облік. Водночас під час обговорення на Комітеті тривали дискусії, чи варто це робити саме обов'язком.

"Остаточного варіанта відповіді на це питання ще немає, але точно необхідно заспокоїти всіх жінок. Жодних негативних наслідків з 1 жовтня не буде. Міністерство оборони змінить порядок військового обліку. Це буде відтерміновано, буде насамперед у добровільній формі зроблено", – наголосив Веніславський.

Він підсумував, що все буде визначено законом, який ухвалять протягом найближчого календарного періоду. Ймовірно, навіть цього місяця.

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