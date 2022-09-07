Про це в ефірі національного телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє 24 канал.

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За словами заступниці міністра, ті жінки, які є мотивованими, хочуть служити та мобілізовуватися, можуть це зробити.

Тобто вони пішли, встали самі на облік і мобілізувалися. Це не було зроблено примусово. На сьогодні на передньому краї – приблизно 5 тисяч жінок, а взагалі в Збройних Силах є понад 30 тисяч жінок. Так от, на фронті в нас немає жодної жінки, яка б там перебувала примусово,

– наголосила Маляр.

Вона додала, що реальність вносить свої корективи в добровільне становлення жінок на військовий облік.

"З 24 лютого стало очевидним, що хтось в сім'ї повинен бути виїзним для того, щоб можна було вивезти дітей з-під ракетних обстрілів. Багато дітей вивозять за кордон. Тому, дійсно, якщо в родині будуть двоє військовозобов'язаних батьків, то по суті ми не дамо виконати їм батьківський обов'язок захистити дитину і вивезти", – зауважила заступниця міністра.

Тому, за її словами, держава мусить в цій ситуації гарантувати, що хоча б один з батьків буде виїзним. Через це відбувається певне послаблення, адже для жінок певних професій і справді встановили обов'язковий військовий облік.

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