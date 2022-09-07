Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает 24 канал.

К теме Что означает "стать на воинский учет" для украинских женщин: разъяснение Маляр

Маляр рассказала, сколько украинок защищают государство

По словам заместителя министра, те женщины, которые мотивированы, хотят служить и мобилизоваться, могут это сделать.

То есть они пошли, встали сами на учет и мобилизовались. Это не было сделано принудительно. На сегодняшний день на переднем крае – примерно 5 тысяч женщин, а вообще в Вооруженных Силах более 30 тысяч женщин. Так вот, на фронте у нас нет ни одной женщины, которая там находилась бы принудительно,

– подчеркнула Маляр.

Она добавила, что реальность вносит свои коррективы в добровольное становление женщин на воинский учет.

"С 24 февраля стало очевидным, что кто-то в семье должен быть выездным для того, чтобы можно было вывезти детей из-под ракетных обстрелов. Многих детей вывозят за границу. Поэтому, действительно, если в семье будут двое военнообязанных родителей, то, по сути, мы не дадим выполнить им родительскую обязанность защитить ребенка и вывезти", – отметила замминистра.

Поэтому, по ее словам, государство должно в этой ситуации гарантировать, что хотя бы один из родителей будет выездным. Поэтому происходит определенное послабление, ведь для женщин определенных профессий действительно установили обязательный воинский учет.

Будет интересно – Анна Маляр раскритиковала панику из-за воинского учета женщин: смотрите видео