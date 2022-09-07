Что значит стать на воинский учет для украинской женщины, пояснила заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью телеведущей Маше Ефросининой. По ее словам, говорится о мотивации женщин, сообщает 24 канал.

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Если говорить о добровольном подходе, то есть о мотивированных женщинах, которые действительно хотят встать на учет и в военное время могут быть мобилизованы согласно этому закону. У нас было две волны, когда количество украинских женщин в рядах ВСУ увеличивалось – это 2014 и 2022 годы,

– говорит Маляр.

По ее словам, украинские женщины, как и мужчины, мотивированы защищать свое государство. Маляр отметила, что гендерное равенство заключается в равенстве возможностей, и мотивированные женщины должны иметь эту возможность.

Женщины становятся на учет по такой же схеме, как и мужчины

Заместитель министра обороны сообщила, что постановка на учет женщин никак не отличается от этого процесса для мужчин.

"То есть постановка на учет вообще не означает, что дальше будет следовать мобилизация. Это значит, что военкоматы будут просто знать, что у них на учете есть определенное количество людей определенной специальности. В случае необходимости их смогут мобилизовать", – сказала Маляр.

Она заверила, что сегодня даже женщины, которые служат в армии по контракту, на фронт попадают только добровольно. На переднем крае нет ни одной женщины, которая там была бы принудительно, несмотря на то, что закон позволяет это сделать. Позиция Минобороны такова, что женщины не будут становиться на учет принудительно, а только добровольно.

Воинский учет для женщин

Анна Маляр ранее уверяла, что пока нет необходимости увеличивать количество женщин в армии. 1 октября никуда идти не нужно. Ажиотаж связан с тем, что весной 2021 года приняли изменения в закон о воинской обязанности и военной службе, где четко установили, без какой-либо альтернативы, что женщины, специальности которых находятся в перечне Минобороны, становятся на воинский учет.

По словам специалистов, военно-учетная специальность определяется не только дипломом, но и записью в трудовой книжке – опытом работы и КВЭД физического лица-предпринимателя. Окончательно принадлежность к военно-учетной специальности описывает территориальный центр комплектования.

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