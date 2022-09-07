Що означає стати на військовий облік для української жінки пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросініній. За її словами, мовиться про мотивацію жінок, інформує 24 канал.

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Якщо говорити про добровільний підхід, тобто мовиться про мотивованих жінок, які дійсно хочуть стати на облік і у воєнний час можуть бути мобілізовані згідно цього закону. У нас було дві хвилі, коли кількіть українських жінок в лавах ЗСУ збільшувалась – це 2014 і 2022 роки,

– каже Маляр.

За її словами, українські жінки, як і чоловіки, мотивуються захистом своєї держави. Маляр наголосила, що гендерна рівність полягає в рівності можливостей і вмотивовані жінки повинні мати цю можливість.

Жінки стають на облік за такою ж схемою, як і чоловіки

Заступниця міністра оборони повідомила, що постановка на облік жінок ніяким чином не відрізняється від цього процесу для чоловіків.

"Тобто постановка на облік взагалі не означає, що далі буде слідувати мобілізація. Це означає, що військкомати просто знатимуть, що в них на обліку є певна кількість людей певної спеціальності. В разі потреби їх зможуть мобілізувати", – сказала Маляр.

Вона запевнила, що сьогодні навіть ті жінки, які служать в армії за контрактом, на фронт потрапляють тільки добровільно. На передньому краї нема жодної жінки, яка б там була примусово, попри те, що закон дозволяє це зробити. Позиція Міноборони така, що жінки не будуть ставати на облік примусово, а лише добровільно.

Військовий облік для жінок

Ганна Маляр раніше запевняла, що наразі немає потреби збільшувати кількість жінок у війську. 1 жовтня нікуди йти не потрібно. Ажіотаж пов'язаний з тим, що весною 2021 року ухвалили зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, де чітко встановили, без будь-якої альтернативи, що жінки, спеціальності яких є у переліку Міноборони, стають на військовий облік.

За словами фахівців, військово-облікова спеціальність визначається не лише дипломом, але й записом у трудовій книжці – досвідом роботи та КВЕДи фізичної особи-підприємця. Остаточно приналежність до військово-облікової спеціальності визначає територіальний центр комплектування.

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