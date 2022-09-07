Про це розповіла в інтерв'ю заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона запевнила, що наразі немає потреби збільшення війська коштом жінок.

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"1 жовтня нікуди йти не потрібно. Ажіотаж пов'язаний з тим, що весною 2021 року ухвалили зміни до закону про військовий обов'язок і військову службу, де чітко встановили, без будь-якої альтернативи, що жінки, спеціальності яких є у переліку Міноборони, стають на військовий облік", – сказала Маляр.

Як зазначила заступниця міністра, на виконання норми про військовий облік жінок Генштаб створював список, а Міноборони затверджувало його.

Добровільний підхід

За словами Маляр, колись, у радянські часи, був певний перелік професій, через які жінки теж ставали на облік. Наприклад, медики.

Наразі у списку для військового обліку жінок є приблизно 100 спеціальностей. Відповідно до цього, вони повинні були обов'язково ставати на облік, але Генштаб, як наголосила Маляр, маючи геть інший досвід, не бачить потреби збільшувати кількість жінок, які є на військовому обліку.

На сьогодні Генштаб заявив публічно, що вони за добровільний підхід. Тобто за зміну цього принципу, і Міноборони підтримує цю позицію. Це наша спільна думка. Тобто ми можемо гратися з цим списком. Можемо його збільшувати або зменшувати, але це не вирішує глобально підхід – "обов'язково" або "добровільно",

– розповіла Маляр.

Вона додала, що повномасштабна війна вносить свої корективи. Відтак маємо те, що складно було уявити до 24 лютого. Мовиться про те, що жінки братимуть дітей і вивозитимуть, рятуючи від ракетних обстрілів.

"Постає питання. Якщо в родині обоє батьків або це мама-одиначка і вони військовозобов'язані, то дитину ніхто не може вивезти. Ми, по суті, посягаємо на право цієї дитини на життя. Ми свідомі того, що не можна жінок примусово позбавляти можливості, права і навіть обов'язку материнського рятувати свою дитину", – говорить Маляр.

Норми можуть відтермінувати

Заступниця міністра пояснила, що жінки, спеціальності яких є у списку, обов'язково мають ставати на військовий облік. Це формулювання в законі, яке означає імператив.

"Немає значення, що там в тому списку. Ми його скоротили в лютому цього року. Для того, щоб системно розв'язати питання, треба внести зміни в закон і написати про добровільність", – сказала Маляр.

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Якщо зміни до закону не ухвалять, то буде як торік. Тобто, як пояснює Маляр, відтермінують ще на рік ці норми. Це означає, що залишиться обов'язкова постановка на облік тих, хто в переліку, але впродовж року буде умовний мораторій.

"Треба буде думати, як виходити на добровільність, бо немає потреби всіх цих жінок обов'язково ставити на військовий облік", – наголосила вона.

Що означає стати на військовий облік

Маляр сказала, що коли говоримо про добровільний підхід, то мовиться про мотивованих жінок, як у воєнний час можуть бути мобілізованими. В Україні було 2 хвилі, коли кількість жінок у лавах ЗСУ збільшувалася – це 2014 рік і 2022 рік.

"Тобто жінки, як і чоловіки, мотивуються захистом своєї держави. Гендерна рівність полягає в рівності можливостей. Жінки повинні мати цю можливість. Якщо говоримо про постановку на облік, то це ніяким чином не відрізняється від постановки на облік чоловіків. Це не означає, що далі буде мобілізація. Це означає, що Збройні Сили знають, що у них є на обліку люди", – зазначила Маляр.

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