Законодавчі норми офіційно затвердять незабаром. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

До теми З 1 жовтня йти не потрібно, – Маляр відповіла на поширені питання про військовий облік жінок

При цьому ніяких обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня не буде. Затвердять виключно добровільний порядок постановки українок на військовий облік.

Військовий облік для жінок: що відомо

У жовтні має набути чинності наказ Міноборони. Відповідно до нього, жінки певних професій повинні стати на військовий облік. Мовиться про 14 спеціальностей та 7 суміжних із ними професій. Зокрема, це медична справа, маркетинг, інженерія, харчові технології, журналістика.

Жінки інших спеціальностей можуть стати на військовий облік добровільно. Проте наразі потреби у жінках на фронті немає. Саме тому Міноборони внесло законопроєкт у Раду про добровільний військовий облік для всіх жінок. Ініціативу вже підтримали у профільному комітеті парламенту.

В уряді вкотре нагадують, з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила – лише за її згодою.

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