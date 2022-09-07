Законодательные нормы официально утвердят в ближайшее время. Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

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При этом никаких ограничений для женщин по пересечению границы с 1 октября не будет. Утвердят исключительно добровольный порядок постановки украинок на воинский учет.

Воинский учет для женщин: что известно

В октябре должен вступить в силу приказ Минобороны. Согласно ему, женщины определенных профессий должны встать на воинский учет. Речь идет о 14 специальностях и 7 смежных с ними профессиях. В частности, это медицинское дело, маркетинг, инженерия, пищевые технологии, журналистика.

Женщины других специальностей могут стать на воинский учет добровольно. Однако потребности в женщинах на фронте нет. Именно поэтому Минобороны внесло законопроект в Раду о добровольном воинском учете для всех женщин. Инициативу уже поддержали в профильном комитете парламента.

В правительстве в который раз напоминают, с 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала – только с ее согласия.

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