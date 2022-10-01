Так, Зеленский подписал соответствующие указы. Они уже вступили в силу. Об этом упомянули, в частности, и в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
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Пункты о демобилизации, запланированной в октябре-декабре, дополнили изменениями. Отметили, что она будет производиться не ранее объявления в установленном порядке демобилизации.
В то же время отменили призыв на срочную военную службу в октябре – декабре.
Отложили увольнение в запас военнослужащих
Президент также отложил увольнение в запас военнослужащих.
"Военнослужащие, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, будут уволены в запас в октябре – декабре 2022 года, однако это произойдет "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации", – говорится в указе.
Весенний призыв тоже отменили
- В апреле Зеленский подписал указ, которым отменяется весенний призыв. Отмечалось, что следующие призывы не будут проводить до объявления демобилизации.
- Также говорилось, что военных, отслуживших свой срок срочной службы, увольнять в запас смогут только после объявления о демобилизации.
В Минобороны прежде анонсировали, что весеннего призыва в 2022 году не будет.
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