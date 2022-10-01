Напередодні міністр оборони Олексій Резніков розповів, чи проводитимуть в Україні додаткову мобілізацію. Він також зазначив, хто в нашій державі ухвалюватиме відповідне рішення.

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Чи буде додаткова мобілізація

Резніков в інтерв'ю ані підтвердив, ані заперечив це твердження. Він лиш наголосив на тому, що відповідне рішення ухвалюватиме Генштаб ЗСУ.

Водночас очільник міністерства розповів, що очікує на ворога. За словами Резнікова, у Генштабі ніхто не протирає штани. У відомстві прораховують події на війні на декілька ходів уперед. Це стосується зокрема й можливих загроз з території Білорусі.

Україна не лише займається формуванням резервів. Їх ще й готують до можливих бойових дій. До прикладу, розповів Резніков, у Британії завершуються навчання першої групи українських солдатів. До неї входять 30 тисяч захисників держави.

Серед них 10 тисяч військовослужбовців:

приїдуть на фронт повністю готовими;

будуть обізнані у наданні медичної допомоги та володінні зброєю;

крім того, вони ще й будуть оснащені як формою, так і засобами захисту.

За словами Резнікова, цю ідею вже підхопили й інші міжнародні партнери. Тож розгортаються бази, де проходять навчання військовослужбовці, але на територіях інших держав. І в цьому випадку мовиться не лише про фахівців вузьких спеціальностей, а й піхоту.

В ОП розповіли, чи буде додаткова мобілізація

Нагадаємо, що напередодні на це питання відповідали в Офісі Президента. Радник глави ОП Михайло Подоляк підкреслив, що наша держава уже створила резерви. Цього вдалося досягнути завдяки системі територіальної оборони. І саме ці резерви використовуватимуть за потреби.

За словами Подоляка, в Україні не оголошуватимуть додаткову мобілізацію. Наше військо має достатню кількість захисників. І всі вони готові до напливу росіян, яких бездумно нагрібають у рамках часткової мобілізації.

Він також наголосив на тому, що зараз ведеться зовсім інша форма війни. Тож українська сторона в ній не зазнає настільки колосальних втрат серед військових, якщо порівнювати з Росією. Щоправда, в останній узагалі не переймаються цим питанням.

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